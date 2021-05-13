Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümü yayınlanmayacak. Müge Anlı ve ekibi bayram nedeniyle çekimlerine ara verdi. En son 12 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Yayınlanan son bölümde Müge Anlı, hayırsever insanlara tablet ve tekerlekli sandalye yardımları için teşekkür etti. Bayramın gelişi ile beraber dünyaya barış ve sağlık gelmesini temenni ederek bayramı mübarek etti. Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı.

Nezen cinayeti ile Lütfiye'nin kaybının kilit ismi cezaevinden haber gönderdi, konuşmak istedi, gerekirse mektup yazacağını aktarıp muhabir arkadaşımızın eğer izin alınabilirse yüz yüze röportaj yapacağını söyledi. Telefona bağlanan tanık şüpheli Ahmet Taşkın'ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia etti.







