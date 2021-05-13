Magazin Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Atv yayın akışında dikkat çeken detay
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  • Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Atv yayın akışında dikkat çeken detay

Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Atv yayın akışında dikkat çeken detay

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Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Atv yayın akışında dikkat çeken detay

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Atv yayın akışında yer almaması gözler kaçmadı. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Müge Anlı ve ekibi 13 Mayıs tarihinde ekranlarda olmayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı en son 12 Mayıs'ta izleyicilerle buluşmuştu. Son bölümde Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Şüpheli Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı, cinayetin kendisine itiraf edildiğini söylemişti.

13 Mayıs 2021, Perşembe 09:12 Son Güncelleme:
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümü yayınlanmayacak. Müge Anlı ve ekibi bayram nedeniyle çekimlerine ara verdi. En son 12 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Yayınlanan son bölümde Müge Anlı, hayırsever insanlara tablet ve tekerlekli sandalye yardımları için teşekkür etti. Bayramın gelişi ile beraber dünyaya barış ve sağlık gelmesini temenni ederek bayramı mübarek etti. Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı.

Nezen cinayeti ile Lütfiye'nin kaybının kilit ismi cezaevinden haber gönderdi, konuşmak istedi, gerekirse mektup yazacağını aktarıp muhabir arkadaşımızın eğer izin alınabilirse yüz yüze röportaj yapacağını söyledi. Telefona bağlanan tanık şüpheli Ahmet Taşkın'ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia etti.


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