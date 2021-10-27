Müge Anlı'da gündeme gelen İkranur Tirsi ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Giresun'da yaşayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, kaybolduktan 3 gün sonra ölü bulunmuştu! Davanın karar duruşması görüldü. Sabah'ın haberine göre, Araştırmacı gazeteci Müge Anlı son dakika gelişmesinini canlı yayında açıkladı.

İKRANUR TİRSİ GEÇEN YIL ÖLÜ BULUNDU

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin, 3 sonra cesedi bulunmuştu. Üzücü olayla flaş bir gelişme yaşandı. Olayla geçen yıl Giresun'da yaşandı. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınında bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve sonrasında kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

AMCASI VE HALASI TUTUKLANDI

Küçük kızı ölümüylle ilgili 14 yaşındaki amcası S.T. ve 20 yaşındaki halası Ayşe Çakır tutuklandı. Bulunduğu yer itibarıyla 'derede boğulduğu' değerlendirilen İkranur'un otopsi raporunda suda boğulduğuna dair bir bulgu çıkmayınca 'cinayet' şüphesi ağırlık kazandı.

Olay yerine dair cep telefonu (HTS) kayıtları incelemesinde bölgede herhangi bir telefon trafiği de tespit edilemeyince şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı. Bazı beyanları çelişkili görülen amca S.T. ve hala Ayşe Çakır sorguya alındı.









"OYNARKEN DÜŞTÜ"

Tutuklanan hala Ayşe Çakır yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur'un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. 'Ne oldu?' diye sordum. S. de bana 'Oynarken düştü, nefessiz kaldı' dedi. S.'ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur'un nefes almadığını fark ettim.

'ABİM BENİ ÇOK PİS DÖVER"

Evdekilerden ve abimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. Kardeşim S. de 'Evdekilere haber vermeyelim, abim beni çok pis döver' dedi.

Kimseye haber vermedik. Kardeşime bir çuval alıp gelmesini söyledim. İkranur'u çuvalın üstüne koyduk. Ben ön taraftan S. de arka taraftan çuvalı tutuyordu. Sonra dereye indirdik.

'BELKİ UYANIR DİYE SUYUN AZ OLAN KISMINA BIRAKTIK'

Suyun az olduğu yere İkranur'u koyduk. Belki su değince uyanır dedik. Hareket edip etmeyeceğini görmek için biraz bekledik. İkranur hareket etmeyince suyun az olan kısmına İkranur'u bırakıp gittik. İkranur'u taşıdığımız çuvalı da ben bir kenarda çalılar ile yaktım. Sonra inekleri alarak eve gittik."

'İKRANUR BANA DİL ÇIKARDI'

Çapraz sorguda 14 yaşındaki amca S.T., İkranur'un nasıl öldüğünü anlattı. Olay tarihinde 13 yaşında olan S.T. ifadesinde "İkranur bana dil çıkardı. Sırtına vurdum. Ağlamaya başladı. Ağzını ve burnunu elimle 2-3 dakika kapattım. En son elleri çırpınıyordu sonra hareketsiz kaldı" dedi.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı canlı yayında davanın karar duruşmanın görüldüğü belirtti.

MÜGE ANLI DUYURDU! TAHLİYE EDİLDİ!

Müge Anlı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"14 yaşındaki amcanın cezası, yaşı nedeniyle 11 yıl 6 aya düşürüldü. Hala da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yattığı süreyi göz önünde bulundurarak halanın tahliyesine karar verdi"



