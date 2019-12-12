Müge Anlı canlı yayında isyan etti

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Müge Anlı Patladı!" başlıklı yazısı şöyle:

"Müge Anlı ve Esra Erol’u her izlediğimde Sezen Aksu’nun ‘Arka Sokaklarda Neler Oluyor?’ şarkısı, Cem Yılmaz’ın ‘Hani marjinal bizdik?’ skeci ve insanların televizyonu niye izlediklerine dair bilimsel şu saptama gelir aklıma: İnsanların yüzde 80’i özledikleri hayatları görmek için televizyon izler. Yüzde 20’si de ‘İyi ki bu benim başıma gelmedi’ demek için.

Anlı ve Erol, şimdiye kadar yaptıkları canlı yayınlarda o kadar çok ‘yurdum insanı’nın ‘marjinal hayat’ yaşadığına tanıklık ettiler ki, izleyenlerin ağzının açık kaldığı itiraflar bile şaşırtmıyor onları. Ancak canlı yayında yaptıklarını anlatırken yüzleri bile kızarmayanların sözleri onlara bile “Yok artık” dedirtiyor.

'Hiç öyle kapımda kuyruk falan olmadı'

Anlı, canlı yayında “Ablasının kocası, iş yaptığı adam, evi satan, evi alan”la yakınlaşan kadına şöyle patladı:

“Bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya, kapınızda kuyruklar var. Geldim, gidiyorum, hiç öyle kapımda kuyruk falan olmadı.”





Haberin fotoğrafları için tıklayın Müge Anlı'ya kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün foyaları nasıl ortaya çıktı?