Müge Anlı canlı yayınında Mobil Aşevi Kampanyası ile İzmir depremine rekor bağış
Müge Anlı İzmirli depremzedeler için canlı yayında rekor bağışa imza attı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar İzmir depremi için harekete geçti. Müge Anlı'nın Türk Kızılayı ile başlattığı 'mobil aşevi projesi' İzmirli depremzedelere yemek hizmeti veriyor. Peki 'Müge Anlı Aşevi Kamanyası'na destek olmak için ne yapmalı?
02 Kasım 2020, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Müge Anlı, 2 Kasım canlı yayınında Türk Kızılayı ve AFAD'a destek için cep telefonlarına MÜGE yazıp 2868'e SMS mesajı göndererek Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabileceğini açıkladı.
Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.
Canlı yayın sırasında daha önce kendisinin de bu kampanyaya bağış yaptığını belirten İzmirli depremzedenin sözleri herkesi duygulandırdı. Programın başladığı saat itibarıyla kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 2 milyon 87 bin lira oldu.
Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868'e BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahipleri için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.
Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" diye yazdı.
Ayrıca Müge Anlı, İzmir depreminde kaybolan evcil hayvanları da ailelerine kavuşturmak üzere Pati Buldular ile harekete geçti.