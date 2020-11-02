Müge Anlı, 2 Kasım canlı yayınında Türk Kızılayı ve AFAD'a destek için cep telefonlarına MÜGE yazıp 2868'e SMS mesajı göndererek Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabileceğini açıkladı.

Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.

Canlı yayın sırasında daha önce kendisinin de bu kampanyaya bağış yaptığını belirten İzmirli depremzedenin sözleri herkesi duygulandırdı. Programın başladığı saat itibarıyla kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 2 milyon 87 bin lira oldu.

Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868'e BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahipleri için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.

Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" diye yazdı.

Ayrıca Müge Anlı, İzmir depreminde kaybolan evcil hayvanları da ailelerine kavuşturmak üzere Pati Buldular ile harekete geçti.



