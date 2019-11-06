Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ifadeler

Cesede henüz ulaşılmadığı için kesin bir sonuca varılamayan olayda Mustafa Şimşek'in "Ceset yoksa cinayet de yoktur!" sözleri damgasını vurmuştu.

Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı.

'Tedavisi için Almanya'ya gitti'

Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti.Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı" açıklamasını yaptı.

Cinayet anını küçük oğlu anlattı

Nilgün hanımın büyük oğlu ise "Babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi" derken, küçük oğlu cinayet anının her detayını şöyle anlattı:

"Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu. Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu.

Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı.

'Babam derin yeri kazarken annem arabadaydı'

Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. Neden burayı kazdın diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine.

Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşimde arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam sen arabaya git ve uyu dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."

Diğer bir olay ise Mustafa bey Nilgün Şimşek'in kaybolmasının ardından eski eşi Gülay Hanım'ı çocuklarına bakmak için yanlarına çağırdı ve Gülay Hanım oğlu Ömer Şimşek ile beraber Hatay Belen'deki yazlık eve geldiği yönündeydi. İddialar bununla da kalmadı imam nikahı yaptıkları söylendi. Gülay hanım ise bu iddiaları doğruladı ancak sadece çocuklara bakmak için eve geldiğini söyledi.

'İlgisi yok, bilgisi var'

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk ise cinayet anını küçük kardeşinin kendisine de anlattığını söyledi. Annesi Gülay hanımın babasına hala aşık olduğunu söyleyen Selçuk, babasının yaşanan süreçte annesini kullandığını düşündüğünü açıkladı. Annesi Gülay Hanım'ın üvey anne Nilgün Hanım'ın akıbeti ile ilgisi olmadığını ama bilgisi olduğunu da açıklamalarına ekledi.

İfadesi kan dondurdu

Küçük çocuğun bugün anne ve babasıyla ilgili ifadesi ise kan dondurdu.

Canlı yayında ifadenin bir bölümünü okuyan Müge Anlı, "Çukur kazdığım yerden görülen bir askeri alan vardı. Biz arabayı bıraktık. Kazdığımız yer düz bir yerdi. Çukur kazdığımız yerin uzağına arabayı koyduk. Biraz yürüdük" ifadelerine yer verdi.