Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini yeğeniyle aldatan eşini “Erkek yapınca namuslu kadın yapınca namussuz. Erkek bayanı zorla tutamaz” diyerek savunan Ayşe Avcı’nın sözleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

'Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz'

Kocası Mustafa Avcı’nın yeğeniyle beraber olduğunu söyleyen Ayşe Avcı, “Karı- Erkek eşittir ama bayan kendini daha kollamalı. Erkek de namus ama bayan daha namus. Erkek yapınca namuslu bayan yapınca namussuz olarak gördük biz. Erkek pişman oldu ama bayan gelip de teyze ben sana bu hatayı yaptım çok pişmanım demedi. Annesiyle beraber ‘hayır ben böyle yapmadım. Hayır ben böyle yapmadım’ dedi. Yapmadın ama aynı evde kaldın. Erkek seni zorla alıp da bir odaya koyabilir mi? Git jandarmaya ver. Erkek bayanı zorla tutamaz ama bayan erkeği şey yapamaz. Sen git jandarmaya, ‘Ben Mustafa Avcı’dan şikayetçiyim, beni rahatsız ediyor de” diye konuştu.

'Erkek hata yapabilir kadın yapamaz'

Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, “Şimdi benim buna söyleyecek çok şeyim var da. Söylememe gerek var mı?” diye duruma tepki gösterirken Mustafa Avcı ise kendisinin “Bir erkek hata yapabilir ama kadın hata yapamaz. Biz öyle gördük” sözleriyle savundu.

'Yaptığınız çok ahlaksızca'

Bu sözlerin ardından kendisine hakim olamayan Müge Anlı, “Mustafa bey, sizin kişilik yapınız belli. Bende kız çocuk annesi olarak etrafımda sizin gibi adamları istemem. Yaptığınız çok ahlaksızca. İnsan karısının yeğenine gider mi? Senden yardım isteyen her kadından menfaat mi sağlayacaksın. Senden yardım isteyene bankadan parayı yollarsın görmezsin bile. Yardım dediğin böyle yapılır. Yardım dediğinden menfaat sağlanmaz. Sen kadından menfaat sağlıyorsun” ifadelerini kullandı.





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