Müge Anlı da ne olduğunu anlayamadı! Canlı yayında ayakkabı fırlattı

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Caymaz aniden ortadan kayboldu.





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Müge Anlı programına başvurdu

O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun Yılmaz'ı Gülşen Caymaz'la tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.

Canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı

17 Şubat tarihli bölümde Gülşen Caymaz'ın annesi de Müge Anlı'ya katıldı. Anne kızının öldürülüp gömülmüş olabileceğini söyledi. 8 yıldır kayıp olan kızının bulunması için Müge Anlı'ya katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında ayakkabısını çıkarıp fırlattı. 16 Şubat tarihli bölümde Murat Akın, anne Kamile Balığkurdu'yu para karşılığı erkeklerle birlikte olduğunu iddia etmişti.



















