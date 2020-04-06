Corona virüs önlemleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran 46 yaşındaki Müge Anlı, corona virüs nedeni ile geçtiğimiz hafta stüdyoda izleyici olmadan programı sunmuş, programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile programa katılamamıştı.

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı yeni bölümleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı son olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

'Durumun ciddiyetini bir anlayın artık'

Pazartesi sabahı Anlı'nın ekranda yer almaması herkesi şaşırttı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Müge Anlı bile yayına ara verdi durumun ciddiyetini bir anlayın artık", "Müge Anlı'sız karantina nasıl geçecek?" gibi yorumlarda bulundu.





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