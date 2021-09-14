Magazin Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor

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Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor

ATV ekranının büyük bir ilgiyle takip edilen programını Müge Anlı ile Tatlı Sert dizi oluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına benzer 'Suçlu' adlı dizinin başrolünde ise Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın olacağı iddia edildi.

14 Eylül 2021, Salı 13:22 Son Güncelleme:
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MedyaBaşkent'in haberine gör, ATV ekranlarında yıllardır izlemeye alıştığımız Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi versiyonu ekrana çıkmak için gün sayıyor. Birçok cinayet dosyasını ele alan Müge Anlı, milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kurarken Müge Anlı'nın programına benzer 'Suçlu' adında bir dizi başlıyor. Başrolünde ise Nehir Erdoğan, Müge Anlı'yı anımsatan bir kararterle ekrana çıkacak.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ATV ekranlarında yer alıyor. Çözülemeyen cinayetleri, faili meçhul olayları, kaybolan insanları, dolandırılan mağdur vatandaşların sesi olan Müge Anlı, dizilere de ilham kaynağı oluyor.

MÜGE ANLI'NIN AYNISI OLACAK

Çok yakında Star TV ekranlarında Müge Anlı'nın programına benzer bir dizi çekilecek. Başrol oyuncu Nehir Erdoğan olurken 'Elif' karakterine can verecek oyuncu 'Sessiz Çığlık' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak.


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