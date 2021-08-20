Magazin Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!

Magazin

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!

“Müge Anlı ne zaman başlayacak?” araştırması yapan binlerce Müge Anlı takipçisi için müjdeli haber geldi. Fenomen sunucu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda takipçilerini sevindirirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihini açıkladı.

20 Ağustos 2021, Cuma 15:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert, sabah programları arasında en çok reytinge sahip yapımlar arasında ve programda yer alan konular Türkiye gündemine oturuyor. Müge Anlı sezon finali yapmadan önce tüm ülkenin merak ettiği Büyükşen cinayetini konu etmişti. Bir süredir de fenomen programın takipçileri “Müge Anlı ne zaman başlayacak?” araştırmalarını yoğunlaştırmışken, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı temmuz ayında sezon finali yapmıştı. Hemen her yaştan ve kesimden milyonlarca izleyicinin yakından takip ettiği program için geri sayım devam ediyordu.

Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.

Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı ve Ser programının 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belli oldu.

İŞTE MÜGE ANLI'NIN O PAYLAŞIMI!

https://www.instagram.com/p/CSxHEGrDmBQ/?utm_source=ig_web_copy_link


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Her daim 90'lar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Demet bir harika
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
16 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Mavi Ay size şans getirsin
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Bu kadar olmaz
Suna Akyıldız
Funda Duru
NBA'de 19 yaşında bir yetenek: Alperen Şengün
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Necla Nazır'ın eski damadı evi bastı!