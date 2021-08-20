Müge Anlı ile Tatlı ve Sert, sabah programları arasında en çok reytinge sahip yapımlar arasında ve programda yer alan konular Türkiye gündemine oturuyor. Müge Anlı sezon finali yapmadan önce tüm ülkenin merak ettiği Büyükşen cinayetini konu etmişti. Bir süredir de fenomen programın takipçileri “Müge Anlı ne zaman başlayacak?” araştırmalarını yoğunlaştırmışken, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon tarihi belli oldu!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı temmuz ayında sezon finali yapmıştı. Hemen her yaştan ve kesimden milyonlarca izleyicinin yakından takip ettiği program için geri sayım devam ediyordu.

Müge Anlı programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.

Müge Anlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı ve Ser programının 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belli oldu.

İŞTE MÜGE ANLI'NIN O PAYLAŞIMI!



