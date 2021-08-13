Magazin Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı ve Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı ve Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı ve Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı Tatlı ve Sert programının ilk fragmanı yayınlandı. Bu dönem 14. Sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak olan Müge Anlı, sezon finaline çıkmadan önce en son Büyükşen olayı ile ülke gündemine yerleşmişti. Programın takipçileri şu günlerde sık sık Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı ve Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? araştırması yapıyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 11:43 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi merakla beklenirken, müjdeli haber Müge Anlı’dan geldi…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu dönem 14. Sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programına yönelik ilk paylaşım Müge Anlı’dan geldi. Sosyal Medya hesabı üzerinden yeni sezon tanıtım fragmanı paylaşan Müge Anlı yine ATV ekranlarında seyirciyle buluşacağını belirtti. Programın ne zaman başlayacağına ilişkin net bir tarih verilmedi ancak, eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 


 

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