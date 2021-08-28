Müge Anlı kendine has sunumu ve ele aldığı konularla her dönem Türkiye’nin gündeminde yer alan isimler arasında yer alıyor. Temmuz ayında sezon finali yapan ve bir süreliğine ekranlardan uzak kalan Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programının yeni sezon tarihi ve saati belli oldu…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı, Temmuz ayında birçok yapım gibi sezon finaline girmişti. Yine birçok program da eylül ayı ortalarında yeni sezona başlarken, Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı için çok fazla beklemeye gerek kalmadı. Programı hazırlayıp sunan fenomen isim Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda programın yayın tarihini açıkladı.

Müge Anlı’nın yaptığı paylaşıma göre, ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programı 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI VE SERT YENİ SEZON SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı ve Sert yeni sezon 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da sevenlerinin karşısında olacak.



