Müge Anlı’nın kendine has üslubuyla sunduğu ve bir fenomen haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümü için artık gün sayılıyor. Birçok program gibi sezon finali yapacak olan programın son bölümünden önce günlerdir devam eden cinayet dosyalarını aydınlığa kavuşturması bekleniyor. İşte, 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert’in son bölüm tarihi…

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK? 2021 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu sezona 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının sezon finali 2 Temmuz Cuma günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Televizyon dünyasında sezon finali yapan dizi ve programlar genellikle yeni sezona Eylül ayı sonlarında başlıyor. Ancak Müge Anlı diğer programlara pek uymuyor ve sadece 1 aylık bir sürenin ardından programın yeni sezonu başlıyor. Geçtiğimiz yıl Müge Alı ile Tatlı Sert programının 24 Ağustos’ta başladığı göz önünde bulundurulduğunda yine Ağustos ayı gibi yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973’te İstanbul’da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine yapmıştır.

1993 yılında evlendiği eşi gazeteci Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin alanından giriş yapmıştır.

Ekranlarda ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Dobra Dobra isimli programlara adım atan Müge Anlı’nın bu programdaki partneri magazin camiasının tanınmış ismi Şenay Düdek olmuştur.

Müge Anlı, yalnızca magazin dünyasına ilişkin gelişmeleri ele alan ve olukça fazla takipçisi bulunan programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlarken, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programında edindiği sunuculuk deneyimini farklı alanlara taşıyan ünlü sunucu, ATV ekranında tek başına sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Eğitimini aldığı Hukuk konusundaki tecrübe ve bilgisini de kullanan Anlı, programında faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını arayan insanları konu olarak ele almaktadır.