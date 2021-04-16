Müge Anlı sevenlerini geçmişe götürdü

Sosyal medyaya yıllarca tehlikeli bularak uzak duran Müge Anlı, kısa bir süre önce Instagram hesabı açtığını canlı yayında duyurmuştu. Anlı, şimdi ise Muazzez Abacı’ya ait bir şarkıyı seslendirerek takipçilerini geçmişe götürdü. Müge Anlı’nın bu performansı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Anlı yaptığı paylaşıma ise, “"Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu düştü.





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