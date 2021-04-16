Magazin Müge Anlı sevenlerini geçmişe götürdü

Müge Anlı sevenlerini geçmişe götürdü

Magazin

Müge Anlı sevenlerini geçmişe götürdü

Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, yeni açtığı sosyal medya sayfasından Muazzez Abacı’ya ait olan bir şarkıyı seslendirdi.

16 Nisan 2021, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyaya yıllarca tehlikeli bularak uzak duran Müge Anlı, kısa bir süre önce Instagram hesabı açtığını canlı yayında duyurmuştu. Anlı, şimdi ise Muazzez Abacı’ya ait bir şarkıyı seslendirerek takipçilerini geçmişe götürdü. Müge Anlı’nın bu performansı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Anlı yaptığı paylaşıma ise, “"Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu düştü.






Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Bana söz verdin
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve olayın tarafları ilk kez karşı karşıya geldi