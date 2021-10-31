Kırklareli’nde, 69 gündür kayıp olan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor’un cesedi, evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.









Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı. Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre, Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

MÜGE ANLI ÇELİŞKİLİ İFADELERE TEPKİ GÖSTERDİ

7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti. Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi.

"ÖLEN KOCAMI RÜYAMDA GÖRDÜM, BEN DE ÖLECEĞİM"

Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı.

DÖVMEDEN ANLAŞILDI

Haftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, kızlarının sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın ifadelerine ve şüpheli davranışlarına dikkat çekti. Müge Anlı, programda Pirpor'un cenazesinin evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunduğunu açıkladı. Bulunan cesedin sol kolunda Pirpor'da olduğu gibi bir dövme olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna otopsiye gönderildi. Pirpor'un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

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