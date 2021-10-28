Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın kayıp olarak aradığı 58 yaşındaki Bilsen Pirpor’un birlikte yaşadığı sevgilisi Yüksel Yıldırım, canlı yayında ardı arkası kesilmeyen yalanlar sıraladı. Sevgilisinin ölmüş eski kocasının peşine gittiğini söyleyerek evden ayrıldığını anlatan Yıldırım, dakikalar önce söylediği ifadeyi de yalanladı. Yüksel Yıldırım’ın yalanlarını görgü tanıkları ve program kayıtlarıyla ortaya çıkaran Müge Anlı, talihsiz kadına ait olabilecek Lüleburgaz’da bulunan bir cesedin bilgisini paylaştı. Şüphe oklarını üzerine çeken Yıldırım’ın talihsiz kadına bir şey yapmış olabileceği gündeme gelirken kendisinden 41 yaş küçük bir kızla görüştüğü ortaya çıktı.

"ESKİ KOCAMI RÜYAMDA GÖRDÜM"

Kırklareli Lüleburgaz’da yaşayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor, 21 Ağustos tarihinde şüpheli bir şekilde kayboldu. Birlikte yaşadığı sevgilisi Yüksel Yıldırım’ın iddiasına göre, “Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim” diyerek evden ayrılan Pirpor’dan bir daha da haber alınamadı. Haftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’dan yardım isteyen endişeli aile, kızlarının sevgilisi Yüksel Yıldırım’ın ifadelerine ve şüpheli davranışlarına dikkat çekti.





İFADELERİNİN HEPSİ ÇELİŞKİLİ

Sevgilisi kaybolduktan sonra birbirinden tutarsız ve çelişkili ifadelerde bulunarak dikkatleri üzerine çeken Yıldırım, iddiaların ardından Müge Anlı’nın bugünkü yayınına konuk oldu. Ancak canlı yayında her söylediğini inkar eden, dakikalar içinde birbirinden farklı ifadelerde bulunan 65 yaşındaki emekli sevgili, söyledikleriyle sabırları zorladı. İlk ifadesinde sevgilisini evden giderken annesinin gördüğünü söyleyen Yıldırım, bir sonraki ifadesinde kıyma alması için 300 lira verdiği sevgilisinin kendisinin yanından ayrıldıktan sonra kaybolduğunu söyledi.

MÜGE ANLI’DAN TEPKİ: NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUN

Bilsen Pirpor’un ortada olmayan telefonu ve pasaportunu da kendisine bir köylüsünün bulup verdiğini, kendisinin de ailesine teslim ettiğini söyleyen Yıldırım’ı bu konuda da yalanlayan ifadeler art arda geldi. Program kayıtları ve görgü tanıklarıyla Yıldırım’ın yalan söylediğini ortaya çıkaran Müge Anlı, “Bunlar senin anlattığın gibi olmaz. Sana telefon nerede dediğimde teyzesinin kızında dedin. Ama vermemişsin… Dün de telefon bendeyse Allah benim belamı versin dedin. Neden yalan söylüyorsun?” diye tepki gösterdi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ CESET KAYIP KADINA AİT OLABİLİR

Öte yandan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, canlı yayında Lüleburgaz’da bulunan kimliği belirsiz bir kadın cesedinin bilgisini paylaştı. Bulunan cesetle kolundaki dövmesi ve giysileri eşleşen talihsiz kadının, ölmüş olabileceği ihtimali gündeme getirildi. Birlikte yaşadığı sevgilisinin kaybıyla ilgili başına bir şey getirmiş olabileceği de düşünülen Yıldırım’ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıktı.