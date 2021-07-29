Konya’da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'e (39) sorgusunda daha önce bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfekle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. Birlikte çobanlık yaptığı A.Y.’nin kendisine iftira attığını ileri süren Uzbek, “Konya’da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım ve hiçbir olaya da karışmadım. Bana iftira atılıyor. Fotoğrafları da İsmail çekti. Amacı neydi bilmiyorum” dedi.

MÜGE ANLI'YA ÇIKTI, JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Son dakika: Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

TÜFEKLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI SORULDU! 'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

SABAH'ın ulaştığı ifadenin ardından Abdulhamid Uzbek ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Uzbek'e, beraber çobanlık yaptığı A.Y.'nin ifadesi doğrultusunda bir bıçaklama olayına karışıp karışmadığı ve tüfeklerle birlikte çekilen fotoğrafları da soruldu. İddiaları kabul etmeyen Uzbek, "Tüfeklerle birlikte fotoğrafımızı İsmail çekmişti. İsmail tüfeklerle seni çekeyim dedi ve çekti. Amacı neydi bilmiyorum. A.Y.'yi tanıyorum. 13 ay birlikte çalıştık. Oda benim gibi çobanlık yapardı. İfadesinde söylediği gibi ben kimseyi bıçaklamadım. Ben Konya'da bulunduğum süre içerisinde hiç kimse ile tartışmadım. Benim hakkımda neden böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda herhangi bir husumette bulunmamaktadır. Ben Abdullah Başdemir'in yanından maaşı az bulduğum için ayrıldım. A.Y. ile kavgalı ayrılmadık. Hakkımda bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmadı. Ben herhangi kimseye zarar vermedim, öldürmedim. Bana iftira atılmaktadır. Böyle bir şeyi yapmam söz konusu değildir." dedi.

4-5 ADET KAÇAK HAT KULLANMIŞ

Abdullah Uzbek'in Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde 3 farklı telefon ve 4-5 adet kaçak hat kullandığı tespit edildi. Uzbek bu hatları kullanması için yakınlarının ve çalıştığı çiftlikm sahiplerinin verdiğini ileri sürdü. Uzbek'in kullandığı hatlarla ilgili HTS çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Uzbek'in sosyal medya hesapları da inceleme alındığı belirtildi.







