Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, aynı kaderi paylaşan birbirinden ayrı düşen anne kızı canlı yayında buluşturdu. İki çocuk annesi Melike Oyunlu, yıllarca arayıp bulamadığı annesi Kader Çoktur’u Müge Anlı sayesinde dakikalar içinde kavuştu. Duygusal anların yaşandığı canlı yayında genç kadın; şiddet, taciz ve tecavüz mağduru annesini bundan sonra yalnız bırakmayacağını söyledi.

MÜGE ANLI SAYESİNDE KIZ KARDEŞİYLE DE KAVUŞTU

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni yayın döneminin ilk kavuşturmasını gerçekleştirdi. Programında hiç tanımadığı, yüzünü dahi görmediği annesini aramak için gelen 27 yaşındaki Melike Oyunlu’yu konuk eden Müge Anlı, yılların özlemini saatler içinde sona erdirdi. Annesine dair elinde yalnızca birkaç bilgi olan Melike Oyunlu, Müge Anlı sayesinde kısa sürede bulduğu kız kardeşi Rabia İlknur Yıldız ile ilk kez yan yana geldi. Hem kız kardeşini hem yeğenlerini karşısında gören Melike Oyunlu, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

ŞİDDET, TACİZ VE TECAVÜZ MAĞDURUYDU

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Melike Oyunlu’nun yıllardır kavuşmayı beklediği annesinin önce fotoğrafını gösterdi; ardından annesi ile ilgili bilgi verdi.

Annesinin üç evlilik yaptığını ve eşleri tarafından şiddete, tacize ve tecavüze uğradığını söyleyen Müge Anlı, Kader Çoktuğ’un şu anda da bir sığınma evinde olduğunu ifade etti. Kendisi de şiddet mağduru olan genç kadın, eşinden bu sebeple boşandığını dile getirmişti.

MÜGE ANLI: ÇOK BÜYÜK BİR ÇARESİZLİK YATIYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Annesinin yaşadıkları karşısında üzülen Melike Oyunlu, her ne olursa olsun ona sahip çıkacağını ve bundan sonra birlikte bir yaşam süreceklerini dile getirdi.Sığınma evinde olduğu için canlı yayına görüntülü olarak bağlanan Kader Çoktuğ ile stüdyodaki Melike Oyunlu, ilk kez birbirlerinin sesini duyup yılların hasretini giderdiler. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, uzun süredir görüşmediği kızı Rabia Yıldız ile de konuştu. İki buluşmaya birden imza atan Müge Anlı, “Hiç kolay değil… Bir anne bebeğini veriyorsa onun altında çok büyük bir çaresizlik yatıyor diye düşünüyorum” dedi.



