Anne babasının katillerinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, bir anda ülke gündemine oturdu. Müge Anlı’nın sunduğu program, yürekleri dağlayacak görüntülere sahne olurken, Dr. Osman Büyükşen’in uzmanlık alanı vatandaşlar arasında merak konusu oldu…

MÜGE ANLI’DA ÇIKAN DR. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR, UZMANLIĞI NE?

17 Ocak 1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğan Osman Büyükşen, İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini, 2006-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yılları arasında tamamlayan Osman Büyükşen, uzmanlık eğitimini İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı ve 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

DR. OSMAN BÜYÜKŞEN’İN ANNE BABASI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları Büşra Büyükşen (21) ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı.