Türkiye Müge Anlı'da eniştesi tarafından istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ gündem oldu
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Müge Anlı'da eniştesi tarafından istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ gündem oldu

Türkiye

Müge Anlı'da eniştesi tarafından istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ gündem oldu

Müge Anlı'da yer alan Abdurrahman Çığ olayı sosyal medyada gündem oldu. Ablasının eşi tarafından evlendirme vaadiyle 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından cinsel istismara da uğradığını söyledi. İstismar, işkence ve dolandırma iddiaları Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı.

11 Mart 2021, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Sosyal medya eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ olayını konuşuyor. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı.

(Palu ailesi)

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi. 

İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı öğrenildi. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon’da bir hocaya götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.




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