Müge Anlı canlı yayınında, kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım'ın anlattıkları herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı canlı yayınında Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını öldürmek istediği ve 18 Ocak gününen bu yana ortada olmadığı belirtilmişti.

TUTUKLANDILAR

Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri eşi Kıymet Hanım'dan şüphelenirken, canlı yayından sonra Müge Anlı, Gazi Abdullah'ın eşi ve büyük kızı ile görüştü ve gerçekler ortaya çıktı. Büyük kızı 18 Ocak gecesi annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu Müge Anlı'ya itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi için mahkeme tutuklama kararı verdi.

18 Şubat Müge Anlı canlı yayınına gelen bir telefon bağlantısıyla herkes dehşete düştü.

İŞKENCE ETTİ

Kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım, Müge Anlı canlı yayınında kendisine yapılan işkenceyi anlattı.

"EKSİĞİ VAR FAZLASI YOK!"

Kıymet Hanım'ın Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi hakkında canlı yayında anlattıklarına cevap veren Yasemin Hanım, "Benimle ilgili orada anlatılanların eksiği var fazlası yok." dedi.

Yasemin Hanım, Abdullah Gazi Akbıyık ile evli kaldığı süre boyunca maruz kaldığı çirkin muameleyi anlatırken, oğlunun bu gerçekleri yeni öğrenmiş olmasından dolayı yaşadığı duyguları da ifade etti...

"ÇIRILÇIPLAK SOTUP BOYNUMA HALAT GEÇİRDİ..."

Yasemin Hanım, "Beni çırılçıplak soyup, boynuma ip geçirip dövdü. Boynumda halatla çırılçıplak arabaya bindirilip bir evin bodrumuna götürüldüm ve orada işkenceye devam etti. Dinlenip dinlenip beni yeniden dövdü."

"ŞEHİR DEĞİŞTİRDİM"

"O adamdan kurtulabilmek için yaşadığım şehri değiştirdi. Bütün ailem o adamın zulmünden şehir değiştirdi. O adamın zalimliğini anlatmaya kelimelerim yetmez."

"KALSAYDIM BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ"

"Ailem yaşanan o geceyi programda öğrendi. Oğlum öğrenince sabaha kadar ağladı. Eğer gitmeseydim, kalsaydım beni de öldürecekti. Kıymet hanımın anlattıklarında hiç bir çelişki yok."

"BİZİM O ADAMIN ELİNDEN ÇEKTİĞİMİZİ KİMSE TAHMİN EDEMEZ!"

"Kızımız için o günden bu yana gözyaşı döküyoruz. Bizim o adamın elinden çektiğimizi hiç kimse tahmin edemez."

Yasemin Hanım, sözlerini, "Onlar yapmamış olsaydı belki de ben yapacaktım." şeklinde noktaladı...



















