4 Nisan 2017'de ortadan kaybolan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'tan ailesi uzun süredir haber alamıyordu. Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca cezaevinde kaldı. Yakın çevresine Nilgün Hanım'ın Almanya'da öldüğünü ve Zonguldak'da toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Gülay Hanım, hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya geldi.

Nilgün Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşan küçük oğlunun "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu" sözleri ise kan dondurdu.

Küçük oğlunun ifadesi kan dondurdu

Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette öne oturttu. Annem yol boyunca konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. 'Neden burayı kazdın?' diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm, o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'Bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşim arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam 'Sen arabaya git ve uyu' dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu.

Üvey oğlunun ifadesi

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk Şimşek, babasının kendisine itirafta bulunduğunu ifade etti. Nilgün Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını belirten Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde konuştu. Babasının "Nilgün'ü dayanamadım, öldürdüm" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.