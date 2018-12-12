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Müge Anlı'da şaşırtan olay: Karısını 'bekar' deyip benimle nişanladı!

Kılıktan kılığa giren Hilal Çam ve kendisini onun dayısı gibi tanıtan Resul Gürcan’ın dolandırıcılık yöntemini onlarla birlikte çalışan kişi anlattı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Müge Anlı'da şaşırtan olay: Karısını 'bekar' deyip benimle nişanladı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tevfik Karagöz, bir çetenin evlilik vaadi ile parasını aldığını iddia etti. 

57 yaşında olan Karagöz, Resul Bey'in karısını "bekar" olarak tanıtıp kendine nişanladığını öne sürdü. Hilal Hanım'ın farklı fotoğrafları ise canlı yayında gösterildi.

"Milli gelin" mağdurları Tevfik Karagöz'ün açıklamasından sonra canlı yayına telefon bağlantısı ile katıldılar.

ÖNCE GÜVEN SONRA SOYGUN!

Müge Anlı’ya bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, “Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler” diyerek evlilik çetesini anlattı.


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