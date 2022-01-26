Müge Anlı'ya katılan 61 yaşındaki Hatice Çakır, ev alma hayaliyle biriktirdiği bütün parasını Nihat isimli bir emlakçıya kaptırdığını iddia etmişti! Çakır'ın içtiği çay ardından duygularının değiştiğini ifade etmesi Müge Anlı ve ekran karşısındakileri şaşırttı. Kendisinden 30 yaş küçük erkek arkadaşına para kaptıran Hatice Çakır canlı yayında isyan etti: Sevgilim isen... İşte Sabah'ın haberine göre, sosyal medyaya da çok konuşulan olayın detayları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medyada çok konuşlan bir olay ele alındı. Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi.

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ETTİ"

Nihat ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.









"ABDESTİMİ BOZDUN"

Hatice'nin iddiaları bu kadarla da bitmedi. Kendisini öperek ikna etmeye çalışan Nihat'ın samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü.

Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.

NİHAT KENDİNİ SAVUNDU

Nihat ise programa telefonla bağlanarak mahkemede çok senet olduğunu ve hala almak için uğraştıklarını ifade etti.

Hatice Hanımın da sadece 2 ay ödeme yapabildiğini söyleyen Nihat, her şeyi mahkemede sunduğunu da belirterek "'Git senedi al' dedim, almadı. Sonra da olaylar bu noktaya geldi" dedi.

"SEVGİLİM İSEN GEL..."

Hatice Çakır, 2016 yılında biraz birikmiş parası ile yatırım amaçlı ev almaya karar verdiğini, Nihat adında emlakçı ile tanıştığını, sözleşme vs. yapılmadığını, içine kurt düştüğünü, 200.000 TL'ye aldığını, emlakçıya gittiğinde o evin satıldığın söylediğini, başka bahçe katı ev vereyim sana dediğini ama notere falan götürmediğini söyledi.

Hatice Hanım, emlakçının kendisine yakınlık gösterdiğini, parayı kurtarayım derken tanıştığı kişiler tarafından da dolandırıldığını söyledi.

Kendisinden 30 yaş küçük erkek arkadaşına para kaptıran Hatice Çakır canlı yayında isyan etti: Sevgilim isen gel...











