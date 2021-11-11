Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini söyleyen tanık her şeyi değiştirdi. DJ Gezgin'in ablası Fatma'dan olay bir hareket geldi. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü?

Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, bir anda stüdyoyu karıştırdı. O tanık cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte Sabah'ın haberine göre, son detaylar...

İddiaya göre Fatma Hanım, kardeşi olan Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedinin gömüldüğü yeri biliyordu.

Aysun Hanım, DJ Gezgin hakkında ablası Fatma Hanım'ın, "Sevgilim beni odaya kilitleyip kardeşimi döverek öldürdü, cesedi de evin yanındaki ormana gömdü" dediğini itiraf etti.









"MÜGE ANLI: BİRAZ DA OLSA ÜMİT YEŞERDİ İÇİMDE"

Aysun Hanım'ın itirafının ardından abla Fatma canlı yayını terk etti. Müge Anlı ise Fatma Hanım'ın ilk kez verdiği bu tepki karşısında, 'Biraz da olsa ümit yeşerdi içimde, çünkü ilk kez Fatma böyle bir tepki verdi" dedi.

RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü iddia etmişti.

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

CESEDİNİ ÇİÇEK GİBİ SULADI

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.

Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akılalmaz olayların bilgisine ulaştı.

Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ulaştığı bilgi ve belgelerin dışında canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladı.

Babasının kahrından öldüğünü annesinin dayısının cinayetinde parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı.

Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti.



















