Akdeniz Üniversite, Tıp Fakültesi’nden yeni mezun olan Duygu Eda Altıngeyik, geçtiğimiz Cuma günü yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Müge Anlı’nın programında da devam eden arama çalışmalarının ardından Doktor Duygu Eda Altıngeyik hakkında çok önemli bilgilere ulaşıldı…

MÜGE ANLI’DAKİ DUYGU EDA ALTINGEYİK BULUNDU MU?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu sene mezun olan 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik geçtiğimiz Cuma akşamı, saat 21.00 sularında yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden ayrıldı. Altıngeyik’in erkek kardeşi Mehmet Altın geyik verdiği ifadesinde ablasının kendisinden 5 dakia önce yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden ayrıldığını ama o sırada da ortalıktan kaybolduğunu aktardı.

Yanında cep telefonu ve kimliği bulunmayan Duygu Eda Altıngeyik’in ailesi genç doktorun bulunması için hem emniyet güçlerine hem de Müge Anlı’nın sunduğu programa başvurdu.

Genç kadının bulunması için geniş çaplı araştırmalar devam ederken, bugün müjdeli haber geldi. Duygu Eda Altıngeyik’in kardeşi Mehmet Altıngeyik, ablasının program sırasında arayarak iyi olduğunu bildirdiğini aktardı.





DOKTOR DUYGU EDA ALTINGEYİK YAŞIYOR MU, NEREDE?

Doktor Duygu Eda Altıngeyik’in arkadaşının evinde olduğu ve sağlığının yerinde olduğu belirtilirken, genç kadının "Onların beni bu kadar arayacaklarını bilmiyordum. Beni kimse sevmiyor, zaten aramayacaklar diye düşünmüştüm. Gurur yaptım, ben hakaret duydum. Beni korumayan insanları cezalandırıyorum. Ben biraz hassasım, annem falan da kötü davrandı, biraz ileri gittiler. Ne olursa olsun diye çıktım yola, nereye gidersem gidecektim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.