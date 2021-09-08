“Müge Anlı’daki Şen Kardeşler neden öldü?” sorusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2020 yılında evlerinde ölü bulunan 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin katil ya da katillerinin bulunması için babasını ve amcasını aynı evde kaybeden Ganime Hanım, tüm bildiklerini programda anlatıyor. İşte, Hüseyin Şen ve Metin Şen cinayetine ilişkin detaylar…









HÜSEYİN ŞEN VE METİN ŞEN KİMDİR?

80 ve 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve Metin Şen isimli kardeşler, Hatay Merkez'e bağlı evlerinde birlikte yaşıyorlardı. Şen kardeşlerle birlikte aynı evde Şen kardeşlerden birinin eşi ve bakıcıları kalıyordu. Hüseyin Şen ve Metin Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde biri ya da birileri tarafından işkence gördükten sonra katledildi.

MÜGE ANLI’DAKİ ŞEN KARDEŞLER OLAYI NEDİR?

Müge Anlı’nın programında ele alınan Şen kardeşler cinayetine ilişkin detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Müge Anlı’nın paylaştığı bilgilere göre, Şen kardeşlerden evli olanın eşi rahatsızlık geçirip bakıma muhtaç hale gelince, birisi hafta içi birisi de hafta sonu olmak üzere iki bakıcı tutuluyor. Sonrasında ise Abi Şen de kardeşi ve gelininin yanına gelerek birlikte yaşamaya başlıyor. 8 Ekim 2020 tarihinde Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve Metin Şen isimli kardeşler, kesici ve delici aletlerle canice darp ediyorlar. Kaldırıldıkları hastaneden ise hayatlarını kaybediyorlar. Olay anında evde evli olan Şen kardeşin eşi ve bakıcısı bulunuyor ancak bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.

Şen kardeşlerin neden öldüğüne ve cinayeti kimin işlediğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat evde kalan bakıcı şüpheliler arasında yer alıyor.