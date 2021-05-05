Magazin Müge Anlı'dan 20'li yaşlar paylaşımı

Müge Anlı'dan 20'li yaşlar paylaşımı

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Müge Anlı'dan 20'li yaşlar paylaşımı

Sosyal medyada hızla yayılan ve birçok ünlü ismin ‘20’li yaşlar challenge’ etiketi kullanarak katıldığı akıma Müge Anlı da ilgi gösterdi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Uzun süredir sosyal medyaya karşı temkinli yaklaşan ve Instagram hesabını bulunmayan başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, önceki ay herkesi şaşırtarak Instagram’a katılmış ve kısa sürede 2 milyona yakın takipçi sayısına ulaşmıştı.

Instagram hesabından zaman zaman özel yaşamına dair paylaşımlar yapan Anlı, sosyal sayfasından yeni başlatılan bir akıma uydu.

Anlı, gençlik fotoğrafını paylaşarak, “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum” notunu düştü.

 

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