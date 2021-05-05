Uzun süredir sosyal medyaya karşı temkinli yaklaşan ve Instagram hesabını bulunmayan başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, önceki ay herkesi şaşırtarak Instagram’a katılmış ve kısa sürede 2 milyona yakın takipçi sayısına ulaşmıştı.

Instagram hesabından zaman zaman özel yaşamına dair paylaşımlar yapan Anlı, sosyal sayfasından yeni başlatılan bir akıma uydu.

Anlı, gençlik fotoğrafını paylaşarak, “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum” notunu düştü.