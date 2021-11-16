Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri... Mersin'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da, olayı programına taşıdı. Ailenin ise husumetlileri olduğu ortaya çıktı. İşte Sabah'ın haberine göre son dakika haberi...

MÜSLÜME'Yİ BULAMAYAN AİLE GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

MÜSLÜME'DEN GELECEK HABERİ BEKLİYORLAR

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.









Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müslüme'nin ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirmişti.

"HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR AMA..."

Öte ayndan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

TERMAL TARAMA

Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme ortadan kayboldu.

Arama çalışmalarına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları da katıldı



