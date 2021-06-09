Müge Anlı’nın boşandığı eşi Burhan Akdağ’dan olan kızı Lidya Müge Akdağ, hem annesinin fenomen bir isim olmasından hem de annesine yaptığı jestten dolayı oldukça merak edilen bir isim olmuştu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan ve neredeyse kameralardan sır gibi saklanan Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Anlı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

1993 senesinde gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen Müge Anlı, Akdağ ile 15 yıl evli kalırken, çift 2008 yılında ayrılık kararı aldı. Müge Anlı, Burhan Akdağ ile evliliği sırasında 2002 yılında kızı Lidya Müge Akdağ’ı dünyaya getirdi. Müge Anlı’nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla ve annesi adına TEMA Vakfı’na yaptığı konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Akdağ’ın 19 yaşında olduğu, lise öğrenimini tamamladığı ve üniversite için hazırlandığı biliniyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973’te İstanbul’da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine yapmıştır.

1993 yılında evlendiği eşi gazeteci Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin alanından giriş yapmıştır.

Ekranlarda ilk olarak Kanal D’de yayınlanan Dobra Dobra isimli programlara adım atan Müge Anlı’nın bu programdaki partneri magazin camiasının tanınmış ismi Şenay Düdek olmuştur.

Müge Anlı, yalnızca magazin dünyasına ilişkin gelişmeleri ele alan ve olukça fazla takipçisi bulunan programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlarken, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programında edindiği sunuculuk deneyimini farklı alanlara taşıyan ünlü sunucu, ATV ekranında tek başına sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Eğitimini aldığı Hukuk konusundaki tecrübe ve bilgisini de kullanan Anlı, programında faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını arayan insanları konu olarak ele almaktadır.