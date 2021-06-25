Annesiyle babasının cinayetinde iki kardeşi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, üç yıldır çözülemeyen cinayetin failleri bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Programda günlerdir konuşulan Büyükşen çiftinin cinayetinde oğulları Osman Büyükşen gözyaşlarına hakim olamayıp olayı soruşturan jandarmaya da savcıya da isyan etmişti. Cinayetin tanığı olan kız kardeşini de ortaya atarak sinir krizi geçiren Büyükşen'i Müge Anlı sakinleştirmişti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Dr. Osman Büyükşen'in isyanı bugün karşılık buldu ve iyi haberi Müge Anlı verdi. Müge Anlı, programında açılışında Osman Büyükşen'e "Senin yüzünü güldürecek bir haberim var. Osman Büyükşen isyan etmişti, neden anne-babamın katili 3 yıldır yakalanamadı demişti. Canlı yayınımızda yaptığı çağrı karşılık buldu. Bir özel ekip kuruldu" dedi.

Müge Anlı, "Jandarma Genel Komutanlığı, evlerinde katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katil ya da katillerinin ortaya çıkarılması için 10 deneyimli dedektifi bir araya getirdi, özel bir ekip kurdu. Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen JASAT dedektifleri, Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetin çözümü için destek verecek" ifadelerini kullandı.

Osman Büyükşen ise "Makul ve mantıklı şeyler istedim ama sesimi duyurmakta biraz zorlanıyordum. Bundan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde cinayetin çözümü için gerekenlerin yapılacağına inanıyorum" dedi.

DR. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktadır.