Türkiye'nin konuştuğu kayıp kızlara dün akşam ulaşıldı. O isimlerden 11 yaşındaki Nazar Memiş, A Haber'e açıklama yaptı. "Kendi aramızda 'Kesin haber olduk. Müge Anlı'ya da çıkarız' dedik" ifadelerini kullanan küçük kız, şunları söyledi...

İstanbul'da Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde 3 kız çocuğu sırra kadem bastı. Yavrularının hayatlarından endişe eden aileler ise polisi aradı. Kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Avcılar Sahili'nde kayıp kızlara ait kıyafetlere ulaşıldı. Kıyafetlerin 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait olduğu anlaşıldı. Genç kızların son olarak Avcılar Sahili'nde bulunan tuvaletlere girip çıktığını saptandı.

Son gelişmelerin ardından Avcılar Sahili'ni tarayan ekipler, genç kızlara ait yeni bir iz bulmak için aralıksız çalışma başlattı. Güzel haber ise dün akşam alındı. Bulunan kızlar ailelerine ulaştırıldı.

A Haber ekibi de sevindiren gelişmenin üzerine Nazar Memiş'in ailesinin kapısını çaldı. Küçük kız ve baba ile röportaj yapıldı. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreden çok yardım geldi. Bütün ihbarları değerlendirdik. Tam tükenmişken güzel haber geldi. Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki lunaparkta bulundular."

Nazar ise "Bir daha çıkarken ailemize söyleyeceğiz" dedi. Küçük Nazar, "Kore'ye gideceğiniz iddiasına ne söylersin" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"MÜGE ANLI'YA KATILIRIZ YAKINDA DEDİK"

"Biz nasıl bunu başaracağız. Kore'ye gitme olayı yok. Bu yalan haber. 'Kayıp 3 kız' anonsunu duyunca arandığımızı anladık. Çoğu kişi bize bakıyordu. 'Kesin televizyonlara çıktık. Müge Anlı'ya katılırız yakında dedik'"

"DÜN GECE KIZIMLA BİRLİKTE UYUDUK"

Kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Dünden beri çok üzgündüm. Kızım pikniğe gittiklerini anlattı. Aralarında uzak bir yere gidelim demişler. Hava karardığı içinde geri dönememişler. Bütün gece gezmişler. En son sahilde bir yerde uyumuşlar. Çevrelerinde yabancılar olduğu için bizi aramaya çekinmişler. Dün gece kızımla birlikte uyuduk. Şükür kavuştuk" dedi. (DHA)

"NAZAR BENİ İLK GÖRDÜĞÜNDE AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI"

Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, "Kızımın bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Duygularımı tarif edemem. Nazar beni ilk gördüğünde ağlamaktan konuşamadı. Dün gece birlikte uyumak istedi. Nazar şu an çok pişman. Lunapark görevlisi Kadıköy'de oturuyormuş ve bizim kızları görmüş. Hemen ihbar etmiş" diye konuştu. (DHA)



