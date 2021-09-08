Büyükçekmece'de 10 yıldır kayıp olarak aranan eşi Güldane Biçer'i (33) katıldığı bir televizyon programında öldürdüğünü itiraf eden Osman Biçer,(43) hakkında 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianamede düzenlendi. Sanık Biçer savcılıktaki savunmasında, eşini cinsel organından bıçakladığını daha sonra da boğazını keserek öldürdüğünü ve maktulü gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu beyan etti.

MÜGE ANLI'YA KATILDI

Osman Biçer, isimli kişi Büyükçekmece'de 10 yıldır kaybolan ve aranan eşi Güldane Biçer'i bulmak için bir televizyon programına katıldı. Osman Biçer, programda eşini planlayarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki savunmasında olay günü sabah erken saatlerde olay yerinde keşif yaptıktan sonra eşini çiftlikte iş bulduğu bahanesiyle olay yerine getirdiğini, eşini cinsel organından bıçakladığını daha sonra da boğazını keserek öldürdüğünü ve maktulü gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu beyan etti.

YALVARMASINA RAĞMEN BOĞAZINI KESTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede 17 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Savcılığa verdiği savunmasında suçlamaları kabul eden sanık Osman Biçer, eşi Güldane Biçer'in kendisini aldattığı dedikoduların yaygınlaşması üzerine durumu hazmedemeyip öldürmeye karar verdiğini söyledi. Olay günü sabah erken saatlerde olay yerinde keşif yaptıktan sonra eşini çiftlikte iş bulduğu bahanesiyle olay yerine getirdiğini belirten Biçer, burada maktulü cinsel organından bıçakladığını anlattı. İddianamede maktulün şüpheli Osman Biçer'e kendisini öldürmemesi için yalvarmasına rağmen boğazını kestiği belirtildi.

10 YIL BOYUNCA ARANDI

Savunmasının devamında Biçer, eşinin boğazını keserek öldürdüğünü daha sonra kayıp başvurunda bulunduğunu söyledi. Sanık Biçer, daha sonra tekrar olay yerine kazma ve kürek ile gelerek maktulü gömdüğünü beyan etti. İddianamede ayrıca sanık Osman Biçer'in eşini öldürdükten sonra akrabalarına eşine ulaşamadığını, sevgilisi ile kaçarak kendisini terk ettiğini söylediğine yer verildi. Geçen 10 yıl boyunca maktulün arandığı ancak bulunamadığı anlatılırken şüphelinin itirafı üzerine yapılan yer gösterme neticesinde olay yerinde kazı işlemleri yapıldığı burada maktule ait olduğu adli tıp kurumunca tespit edilmiş olan kıyafet ve kemik örneklerinin bulunduğu belirtildi.

Savcı sanık Osman Biçer'in 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.







