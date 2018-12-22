Müge Anlı’ya doğum günü sürprizi

Atv ekibi, önceki gün doğum günü olan Müge Anlı'ya, sunuculuğunu yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından sonra sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

22 Aralık 2018, Cumartesi 12:55
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Müge Anlı’ya doğum günü sürprizi

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Anlı, yanında olan herkese "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sürpriz oldu. Tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum; bin tane ömrüm olsa ve önüme bin ayrı seçenek sunulsa ben yine sizlerle çalışmak, yine sizlerle beraber olmak isterdim. İyi ki varsınız" dedi.

Sarı Gençler Taraftarlar Grubu'nun ise Müge Anlı'ya özel bir sürprizi vardı. Taraftarlar, Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, tribünden Anlı'nın doğum gününü kutladı. (Sabah)

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