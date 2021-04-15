Uzun süredir ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. Sosyal medyaya sıcak bakmadığını sık sık belirten Anlı’nın bu hamlesi herkesi şaşırtmıştı. Anlı şimdi ise canlı yayında takipçilerine teşekkür etti.

CANLI YAYINDA TEŞEKKÜR ETTİ

Rekor bir takipçi sayısına ulaşan Anlı bir paylaşım yaparak "Bir günde bir milyon takipçi mi? Henüz iki gün dahi olmadan mı? Teşekkürler sevgili dostlarım. Bu henüz başlangıç, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.







