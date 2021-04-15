Müge Anlı'yı şaşırtan rakam
Instagram hesabı açan Müge Anlı'ya sosyal medyada büyük bir ilgi oldu. Anlı, canlı yayında takipçi sayısını söyleyerek teşekkür etti.
15 Nisan 2021, Perşembe 14:13 Son Güncelleme:
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Uzun süredir ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. Sosyal medyaya sıcak bakmadığını sık sık belirten Anlı’nın bu hamlesi herkesi şaşırtmıştı. Anlı şimdi ise canlı yayında takipçilerine teşekkür etti.
CANLI YAYINDA TEŞEKKÜR ETTİ
Rekor bir takipçi sayısına ulaşan Anlı bir paylaşım yaparak "Bir günde bir milyon takipçi mi? Henüz iki gün dahi olmadan mı? Teşekkürler sevgili dostlarım. Bu henüz başlangıç, çok güzel şeyler yapacağız" dedi.