Müge Boz 6 aylık hamile olmasına rağmen eşini maçta yalnız bırakmadı

Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz 13 Haziran'da evlenmişti. Hamileliğinin altıncı ayını bitirmek üzere olan Müge Boz, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı maçta eşini yalnız bırakmadı.

Destek işe yaradı

Karnı oldukça büyümesine rağmen maçın heyecanını devamlı yaşayan ve yerinde duramayan anne adayı Müge Boz, tribün coşkusuna ortak oldu. Maçı da Caner Erdeniz'in takımı Galatasaray 74-65 kazandı. Erdeniz maçta 51 saniye süre aldı ve skor üretemedi.

"Her maç böyleyim"

Müge Boz ise maç sonu yaptığı açıklamada "Her saniyesi inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Sevgili GS taraftarları, ne kadar güzeldiniz öyle bugün.

Tam performans, bir saniye bile susmadan desteklediniz.Spor salonlarında işte böyle bol taraftarlı maçlar olunca tadından yenmiyor.

Ben de yerimde duramadım sayenizde. Her maça böyle destek diyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.