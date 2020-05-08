Müge Boz en büyük korkusunu açıkladı

Müge Boz, Haziran 2019’da basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan oyuncu, kasımda da kızı Vina’yı doğurmuştu. Karantina günlerini bebeği ile birlikte evlerinde geçiren Müge Boz, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. “Bu süreçte en büyük endişem; kızım hastalanırsa ne yaparız, nereye gideriz? Onun dışında sıkıntı yok, her anımı Vina ile geçirebilmek bulunmaz nimet” dedi.

Müge Boz şunları söyledi: “Vina daha emeklemeye bile başlamadığı için evde problem çıkmıyor. Huzurlu, uyumlu ve mutlu bir bebek. Mızmızlığı yok. Daha bakıcı tutmadık. Aktif çalışmaya başlayana kadar da düşünmüyorum. Karantina öncesinde anneler yardıma geliyordu. Şimdi bayrağı Caner devraldı. Bana her konuda çok yardımı dokunuyor. Okuyor, öğreniyor, araştırıyor. Karantina bitince ilk işimiz ailece tatile çıkmak olacak.”

Spor olmazsa olmaz

Spor salonunu eve sığdıran Müge Boz, “Caner formunu korumak zorunda. Ben de sporu çok seviyorum. Bu dönem hayatımıza yoga girdi. İkimiz de pozitif kalmak için ekstra çaba sarfediyoruz ve yogaya önem veriyor” diye konuştu.