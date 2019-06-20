Müge Boz hamile mi?

'Duymadık Demeyin' programının haberine göre, Müge Boz bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz'le evlilik planını erkene almış.

Müge Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, sürprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik.

O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."

Çift, İspanya'da balayı yaptı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında







