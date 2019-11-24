Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin çocukları 'Vina Erdeniz' dünyaya geldi. Dün gece saatlerinde doğum yapan Müge Boz, daha önce yaptığı açıklamada bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ve doğumda öğreneceklerini açıklamıştı.

Vina'nın cinsiyetini doğum esnasında öğrenen çift, Haziran ayında Barselona'da evlenmişti.

Çift, 53 cm. ve 3 kilo 500 gr. dünyaya gelen çocuklarına cinsiyeti ne olursa olsun 'Vina' adını vereceklerini daha önceden açıklamışlardı.





Vina, Norveççe bir şarkıdan geliyor ve 'biz şimdi' anlamına geliyor. Vina kelimesinin bir diğer anlamı ise Farsça 'siyah üzüm' demek.

Müge Boz, çocuğunun cinsiyetini açıklamamasıyla ilgili şunları söylemişti:









"Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim.

Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor.









Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik. Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar. Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim"