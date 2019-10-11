Müge Boz: Kocamı yormuyorum

Müge Boz, haziranda basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya Barcelona’da evlenmişti

11 Ekim 2019, Cuma 09:05 Son Güncelleme:
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Müge Boz: Kocamı yormuyorum

Ali Keser/ POSTA

6.5 aylık hamile olan Müge Boz ile eşi önceki gün Bebek’te kahvaltı sonrası yürüyüşe çıktı.

'Aşerebileceğim şeyleri depoladım'

Müge Boz “Aşeriyor musunuz?” sorusuna: “Bu konuda önlemimi aldım, aşerebileceğim şeyleri depoladım. Gece yarısı canım çekince kalkıp yiyorum, kocamı yormuyorum” yanıtını verdi.

Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz bebeklerinin cinsiyetini daha sonra açıklayacaklarını söyledi.


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