Müge Boz: Sürekli ağlıyorum, mutluluktan delirmek üzereyim

Müge Boz, haziranda basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. 6 gün önce de kızı Vina’yı dünyaya getirmişti.

Oyuncu doğum sürecini ve sonrasını şöyle anlattı: “Mutluluktan deliren var mıdır acaba? İşte o, ben olabilirim. Eşim ile hem sevinci, hem korkuyu, hem üzüntüyü, hem de heyecanı çok yoğun bir şekilde yaşadık. Birbirimize daha çok bağlandık. Aşkımız çoğaldı. Bir Caner’e bakıyorum, bir Vina’ya, mutluluktan sürekli ağlıyorum, kendimi tutamıyorum. Hayatıma iyi ki Caner girmiş.”

Dövme yaptırdılar

Ünlü çiftin bebeğinin ismi, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geliyor. Müzge Boz ve Caner Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.

Çift, 53 cm. ve 3 kilo 500 gr. dünyaya gelen çocuklarına cinsiyeti ne olursa olsun 'Vina' adını vereceklerine daha önceden karar vermişlerdi.

Halil Kalmuk