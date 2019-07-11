Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.15'te Kanal D'de Magazin D Yaz programı başlıyor. Müge Uzel pazartesi gününden itibaren Kanal D ekranlarında olacak. Birbirinden özel görüntüler ve olay röportajlarla magazin dünyasının en çarpıcı magazin haberlerini Müge Uzel sunacak. Peki, Müge Uzel kimdir? İşte Müge Uzel hakkında merak edilenler…

MÜGE UZEL KİMDİR?

Survivor 2014 sezonunda yarışan isimlerden biri olan Müge Uzel, 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müge Uzel, Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Bir dönem hosteslik yaptıktan sonra oyunculuk ve spikerlik eğitimleri aldı. Bir reklam filminde rol alan Müge Uzel’e Serhan Aslan eşlik etti.

Kanal D’de Son Moda programının sunuculuğunu yaptı. Müge Uzel, bu sezonda ise Magazin D adlı programı sunacak.







