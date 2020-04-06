Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa hafta sonları ekrana gelecek
Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa”, hafta sonları ekrana gelecek.
06 Nisan 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Gündem yaratan özel haberleriyle magazin dünyasının nabzını tutan sevilen ikili Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, yorumlarıyla 2. Sayfa programı, 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar sabahları izleyici ile buluşacak.
"Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa", hafta sonları saat 09.45'de canlı yayınla Kanal D’de…