Magazin 'Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa'da artık egzersiz de var!

'Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa'da artık egzersiz de var!

Magazin

'Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa'da artık egzersiz de var!

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa”, magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 09:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Evde kaldığımız bugünlerde 2. Sayfa’da ekran başındakilerin zinde kalması için spor egzersizleri de yapılacak. Bu hafta spor eğitmeni Gökçen Arıkan’ın göstereceği spor hareketleriyle izleyiciler, evde aktif ve zinde kalmanın yollarını öğrenecek. 

Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa hafta içi her gün saat 10.50’de canlı yayınla Kanal D’de.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hadi “Evde Kal”ın ve bize anılarınızı anlatın
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğa Rutkay: Kahve içmek istemeyince hamile olduğumu anladım