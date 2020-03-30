Evde kaldığımız bugünlerde 2. Sayfa’da ekran başındakilerin zinde kalması için spor egzersizleri de yapılacak. Bu hafta spor eğitmeni Gökçen Arıkan’ın göstereceği spor hareketleriyle izleyiciler, evde aktif ve zinde kalmanın yollarını öğrenecek.

Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa hafta içi her gün saat 10.50’de canlı yayınla Kanal D’de.



