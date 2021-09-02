Türkiye Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Türkiye

Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Bodrum'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

02 Eylül 2021, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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 Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

DHA

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