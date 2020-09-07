Türkiye Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alıyor

Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olan itfaiye eri alım ilanı için başvuru şartları belli oldu.

07 Eylül 2020, Pazartesi 17:08 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Muğla Büyükşehir Belediyesi 70 itfaiye eri alacağını duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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