Türkiye Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı! İddialar korkunç

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı! İddialar korkunç

Türkiye

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı! İddialar korkunç

Muğla'da hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'ın, Pervin Töre'nin 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi. 

Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.


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