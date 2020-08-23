Türkiye Muğla sahilleri doldu taştı

Muğla sahilleri doldu taştı

Türkiye

Muğla sahilleri doldu taştı

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

23 Ağustos 2020, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde serinlemek isteyenler sahillere akın etti.  İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Sahil bandında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan polis ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Güneşin tadını çıkardılar

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.

AA


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