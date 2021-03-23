Türkiye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.

23 Mart 2021, Salı 16:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

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