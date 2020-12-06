Türkiye Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde 7 Aralık Pazartesi akşam kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

06 Aralık 2020, Pazar 19:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 7 Aralık Pazartesi Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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